Referendum scatto del no Le prime reazioni Bignami | Speravo in un risultato diverso Caso Delmastro? Faremo valutazioni Ricci | Sconfitta storica per la Meloni è cambiata l' aria

Referendum, scatto del No. Ecco le prime reazioni Galeazzo Bignami, capogruppo alla camera (Fratelli d'Italia) e viceministro alle Infrastrutture «E' da accettare il voto degli italiani, buona notizia l'affluenza. Avevamo il dovere di portare avanti questo provvedimento che avevamo in programma. Abbiamo detto fin dall'inizio che non impattava nel governo questo risultato. Delmastro? Faremo valutazioni, complesso dire che questa vicenda abbia inciso anche se è stato molto sottolineata dalla stampa. Noi abbiamo spiegato nel merito questo provvedimento. La presidente del Consiglio ci ha messo la faccia? Non si è mai sottratta da una battaglia politica, ci mette sempre la faccia. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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