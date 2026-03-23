AGI - Il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami, ai microfoni dello speciale sul referendum sulla giustizia su La7, commenta con queste parole la sconfitta del Sì: "È sempre da accettare il risultato quando gli italiani si esprimono, tanto più con una affluenza elevata, che è sempre positiva. Io conosco Giorgia Meloni da tempo, non ho memoria di una battaglia politica da cui lei si sia sottratta, lei ci mette sempre la faccia. Certamente sperava in risultato diverso". La riforma sulla separazione delle carriere - ricorda ancora Bignami - "era un impegno che aveva preso tutto il centrodestra, quindi non si può dire che la vittoria sarebbe stata la nostra e la sconfitta degli altri, avevamo presentato insieme nel 2022 questa proposta, è una proposta unitaria del centrodestra". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bignami: "Meloni sperava in un risultato diverso ma il voto degli elettori va accettato"

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