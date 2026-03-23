Referendum il No prende il largo | oltre il 54% a due terzi dello scrutinio

In Trentino vantaggio di circa 2.000 voti, percentuali più alte nei capoluoghi Il fronte del No è in netto vantaggio quando lo scrutinio ha superato i due terzi delle sezioni. I dati parziali confermano le indicazioni degli instant poll: il No si attesta al 54,3% e consolida il distacco, mentre mancano ancora all’appello le sezioni degli italiani all’estero. Dopo le prime proiezioni, anche i numeri reali stanno confermando la tendenza. Il No mantiene un margine solido e costante con il passare delle ore.A due terzi delle sezioni scrutinate, il quadro appare ormai delineato: il vantaggio supera il 54%, rafforzando l’ipotesi di un risultato finale in linea con le previsioni iniziali. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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