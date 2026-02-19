Referendum | Meloni in Campo per il Sì Tensioni nella Maggioranza e Dubbi sull’Affluenza Maltempo a Rischi

Giorgia Meloni ha deciso di sostenere il sì al referendum, spinta dalle preoccupazioni di un’astensione elevata che potrebbe invalidare il voto. La scelta ha generato tensioni all’interno della stessa maggioranza, con alcuni membri che esprimono dubbi sulla strategia. Intanto, il maltempo previsto per i giorni di voto potrebbe ridurre ulteriormente la partecipazione degli elettori. La situazione rimane delicata, mentre si aspettano i primi segnali di coinvolgimento tra gli elettori e le possibili ripercussioni sulle decisioni politiche.

Referendum a Rischio: Meloni Punta sul Sì, l’Astensionismo Inquieta la Maggioranza. Il governo Meloni si gioca una partita cruciale sul prossimo referendum, con l’obiettivo di evitare un’affluenza che potrebbe invalidare il risultato. La Premier sta intensificando l’impegno diretto per mobilitare l’elettorato, mentre emergono tensioni interne alla coalizione e dubbi sulla capacità di garantire la sicurezza durante le operazioni di voto. Parallelamente, l’esecutivo valuta misure per affrontare i danni da maltempo, inclusa l’ipotesi di polizze obbligatorie per tutti i cittadini. La Sfida dell’Affluenza e la Mobilitazione del Governo.🔗 Leggi su Ameve.eu Meloni ha un problema con il referendum: "L'affluenza bassa può favorire il no"Il governo si prepara alle votazioni sul referendum sulla giustizia, in programma tra due settimane. NATO, assenza USA al vertice: dubbi sull’impegno americano e tensioni sull’aumento della spesa europea.Questa mattina a Bruxelles si è aperto il vertice della NATO senza la presenza del Segretario alla Difesa americano, Pete Hegseth. Referendum giustizia, Fratoianni (Avs): Voto per il no. Meloni vuole controllo magistratura Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: MELONI SCENDE IN CAMPO PER IL REFERENDUM; Referendum, Meloni spinge il sì con l’incubo affluenza: sotto al 40% si rischia; La Russa: Il governo è già in campo sul referendum. Donzelli: Non politicizzeremo il voto; Referendum sulla Giustizia, sindrome remuntada nel fronte del Sì. Così Meloni farà sentire la sua voce. Referendum, Meloni spinge il sì con l’incubo affluenza: sotto al 40% si rischiaCasellati: Dal Guardasigilli frasi mal riuscite. Crosetto: Evitiamo i derby. E ora la leader FdI pensa di andare a Sanremo ... repubblica.it Referendum, Cerasa: Meloni scenderà in campo per convincere gli elettori di destra a votareClaudio Cerasa sul ruolo di Giorgia Meloni nella campagna per il referendum: Meloni scenderà in campo per il referendum, perché riguarda una riforma importante per il governo. Non è un referendum su ... la7.it "Ci metta la faccia". L'appello di Di Pietro a Meloni sul referendum. "Non si lancia il sasso e poi si nasconde la mano. Venga con noi a difendere la riforma sul marciapiede". Di Nicolò Zambelli facebook Referendum, il piano di Meloni per convincere gli indecisi: sondaggi, attacchi ai giudici e appello al voto ilsole24ore.com/art/referendum… x.com