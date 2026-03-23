Referendum il dato definitivo di Manfredonia | oltre 1200 voti in più per il No
Manfredonia segue la linea nazionale: a vincere è il No nel paese del golfo con 11.375 voti, pari al 52,88% dei votanti, mentre il Sì si ferma a 10.138, pari al 47,12% dei votanti. Una vittoria leggermente al di sotto del. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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