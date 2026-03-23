Referendum il dato definitivo di Anghiari

I seggi hanno chiuso alle 15. L'affluenza, anche nell'Aretino, è stata molto più alta delle aspettative. Il quesito era il seguente: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?". Rispondendo sì la riforma verrà approvata e, ovviamente, siglando no respinta. A Caprese Michelangelo vince il ‘Sì’ con il 53,01% contro il 46,99% del ‘No’. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum giustizia, il dato definitivo sull'affluenza nel casertano

Referendum: affluenza Al voto fino alle 15, il dato definitivonotizia in aggiornamento L'articolo Referendum: affluenza Al voto fino alle 15, il dato definitivo proviene da Noi Notizie.

Aggiornamenti e notizie su Referendum il dato definitivo di...

Temi più discussi: Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23; Referendum giustizia, alle 12 dato parziale affluenza sfiora il 15%; Comunicazione Italiana; Come capire chi sta vincendo il referendum già dalle 12 di domenica 22 marzo.

Referendum, in Campania affluenza definitiva di poco sopra il 50%Il dato definitivo dell'affluenza in Campania per il referendum costituzionale è al 50,37%, quando mancano i dati di sole 9 sezioni su 5.824. (ANSA) ... ansa.it

Referendum, l'affluenza definitiva nel Reatino è del 61,65%RIETI - Referendum, l'affluenza definitiva nel Reatino è del 61,65%. Quando mancano 3 sezioni su 209, il dato è sostanzialmente definitivo. Il Comune in cui si ... ilmessaggero.it

Risultati Referendum Giustizia, YouTrend per Sky TG24: ha vinto il “NO” facebook

REFERENDUM | L'instant poll di YouTrend per Sky TG24 indica la prevalenza del No al referendum sulla riforma della Giustizia, con una forchetta compresa tra il 49,5% e il 53,5%. Il Sì si attesterebbe invece tra il 46,5% e il 50,5%. L'affluenza si attesta in una f x.com