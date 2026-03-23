Referendum i dati dell’affluenza | oggi si vota dalle 7

Il referendum costituzionale del 2026 entra nella sua fase decisiva, con gli italiani chiamati alle urne per esprimersi su una riforma della giustizia che potrebbe cambiare in modo significativo l’assetto del sistema giudiziario. Si tratta di un appuntamento centrale per il futuro istituzionale del Paese, osservato con attenzione sia dalla politica sia dagli analisti, anche perché non è previsto il raggiungimento di un quorum per la validità del voto. In questo contesto, cresce l’attesa per un verdetto che potrebbe avere forti conseguenze politiche, influenzando gli equilibri tra governo e opposizioni e aprendo nuovi scenari in vista delle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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La Stampa. . Boom d'affluenza alle urne per il referendum sulla giustizia: alle 23 di ieri ha votato il 46,07% degli aventi diritto, cifra record. Oggi è il secondo e ultimo giorno di votazioni: dalle 7 alle 15. Scheda verde, bisogna mettere una croce sul Sì o sul No. P facebook

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