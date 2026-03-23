Referendum oggi riaperte le urne dalle 7 Si vota fino alle 15 | affluenza record il Centro Nord mette il turbo I dati sul voto live

Roma, 23 marzo 2026 – Sono riaperti dalle 7 i seggi in tutta Italia, per oltre 45 milioni di elettori italiani (altri 5,5 milioni sono residenti all'estero) chiamati al referendum per dire sì o no all'entrata in vigore della riforma costituzionale della magistratura, una legge costituzionale presentata dal Governo e approvata definitivamente in Parlamento il 30 ottobre 2025, ma senza raggiungere la maggioranza dei due terzi. Quando si verifica questo risultato, l'articolo 138 della Costituzione consente di chiedere un referendum confermativo. Sulla scheda gli elettori si esprimono con un Sì o con un No al quesito: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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