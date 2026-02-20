Referendum la Lega | Fu una battaglia anche della sinistra Col Sì vincerà la giustizia non il governo

La Lega organizza incontri pubblici e una camminata referendaria a Forlì in vista del voto del 22-23 marzo sulla magistratura. La questione ha suscitato dibattiti anche tra le forze di sinistra, che hanno partecipato attivamente alla campagna. La campagna si concentra sulla promozione del voto favorevole, sostenendo che il Sì porterà a una maggiore giustizia e trasparenza. La discussione continua tra cittadini e rappresentanti politici locali.

Incontri pubblici, ed anche una “camminata referendaria”, tra gli eventi politici promossi dalla Lega di Forlì in vista del voto del referendum sulla magistratura del 22-23 marzo. Il Carroccio è schierato per il ‘Sì’, come tutte le forze di centro-destra. Ed anche a livello locale verrà fatta campagna in vista del referendum, che essendo costituzionale (richiesto su una modifica di alcuni articoli della Costituzione), è senza quorum. Vincerà, quindi, chi otterrà il maggior numero assoluto di voti tra ‘No e ‘Sì’. “La battaglia è per una giustizia più equa, più trasparente, che garantisca davvero equilibrio tra accusa e difesa e renda il sistema giudiziario più moderno e imparziale”, dice la segretaria della Lega di Forlì Andrea Cintorino.🔗 Leggi su Forlitoday.it

