Referendum seggi aperti oggi fino alle 23 | affluenza

Oggi e domani gli italiani votano per il referendum sulla giustizia costituzionale confermativo, con i seggi aperti fino alle 23. La consultazione riguarda le modifiche proposte alla legge costituzionale e coinvolge l’elettorato nazionale. L’affluenza si può verificare durante le due giornate di voto, mentre le operazioni si svolgono in tutto il territorio.

Il 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati al voto per il Referendum sulla giustizia costituzionale confermativo. Non essendo abrogativo non c'è bisogno del raggiungimento del quorum Oggi e domani in Italia si vota per ilReferendumsulla giustizia, per approvare o bloccare la riforma. Essendo un referendum confermativo e non costituzionale,non c’è bisogno del raggiungimento del quorum. Ma l’affluenza è comunque fondamentale per comprendere quanto la campagna elettorale fatta sia da destra sia da sinistra sia stata funzionale. Questo referendum è un importante passo per capire qual è il gradimento degli italiani verso il governo, in vista delle elezioni politiche del 2027. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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