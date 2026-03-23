Referendum giustizia affluenza nazionale al 58,90% in Bergamasca supera il 65% Proiezioni | il No avanti di pochi punti

ore 15.00 – Alle 15 di lunedì 23 marzo si sono chiuse le urne per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Gli exit poll della Rai dichiarano avanti il No, con il 49-53%, sul Sì, con il 47-51%. L’affluenza dei votanti ammonta al 58,90% in Italia e a Bergamo si è raggiunto il 65,27% (il dato è in aggiornamento). Nord l’affluenza è molto sopra il 60%, al Sud oscilla tra il 40 e il 50. Si dimette Cesare Parodi, il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Cesare Parodi si è dimesso dal suo incarico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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