Referendum sulla giustizia proiezioni in tempo reale e risultati | NO in vantaggio al 53,1% SÌ al 46,9% affluenza al 58,5%

Le proiezioni in tempo reale e i risultati dopo la chiusura delle urne indicano che il NO è in leggero vantaggio sul SÌ Siamo giunti al gong per quanto riguarda questo referendum sulla giustizia. Le proiezioni in tempo reale e i risultati indicano che il NO è in vantaggio sul SÌ, al 53,1%. SÌ. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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