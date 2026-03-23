Il governo Meloni parla di “occasione persa”, le opposizioni con Giuseppe Conte come portavoce di svolta politica: risultato unico, due letture opposte Il risultato è unico ma la lettura cambia completamente, lavittoria del No sul Sì è netta: con circa 7 punti percentuali di differenza lariforma proposta dall’esecutivo è stata bocciata dal popolo.Dopo l’esito del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, la presidente del ConsiglioGiorgia Meloniaffida ai social il commento ufficiale: tono istituzionale, qualche nota di rammarico e una promessa che suona ormai familiare. “La sovranità appartiene al popolo”, sottolinea, rivendicando che il governo ha mantenuto l’impegno di portare avanti la riforma della giustizia e poi rimettere la decisione ai cittadini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum, Meloni prende atto ma rilancia: ‘Rispettiamo il voto’, Conte esulta: ‘Avviso di sfratto’

Articoli correlati

Leggi anche: Referendum – Il gelo a destra dopo la sconfitta, Meloni: “Rispettiamo gli italiani”. Festeggia il No, Conte: “Avviso di sfratto al governo”

Referendum sulla giustizia: Vittoria del 'NO'. Conte: "Avviso di sfratto per il governo"AGI - Ancora in corso lo spoglio delle schede per il Referendum sulla giustizia ma ci sono intorno ai 10 punti percentuale di distacco in favore del...

Referendum giustizia, Meloni: Nessuno ha in mente di liberarsi della magistratura

Contenuti e approfondimenti su Referendum Meloni prende atto ma...

Temi più discussi: Referendum, Landini: Se vince il No il governo prenda atto che il Paese vuole il rispetto della Costituzione VIDEO; Meloni, 'dal referendum nessun contraccolpo per il governo'; Meloni al Pulp Podcast ha scritto una pagina di manuale di comunicazione politica, ma ha ucciso il giornalismo; Referendum Giustizia: promesse mancate, costi aumentati, poltrone triplicate e la giustizia che non c’è.

Referendum, Meloni: «Rispettiamo la decisione degli italiani, andremo avanti». Schlein: «Fermata una riforma sbagliata»Sono chiuse le urne per il voto sul referendum costituzionale sulla giustizia. Inizia lo spoglio. Gli italiani hanno votato su due giorni per confermare o rigettare la riforma ... ilmessaggero.it

Al referendum sulla giustizia vince il No, Meloni: «Rispetto la scelta degli italiani». Conte chiede le primarie, Schlein: «Sono pronta»Affluenza poco sotto al 60 per cento. Conte esulta, Renzi: «Meloni prenda atto del risultato». La premier: «Andiamo avanti per onorare il mandato» ... editorialedomani.it

Conte parla di un voto con un forte valore politico e dice: “É un avviso di sfratto per il governo”. “Non possiamo soffocare la voglia dei cittadini di essere protagonisti, quindi ci apriamo alla prospettiva delle primarie”, aggiunge Giuseppe Conte, Presidente M5S, facebook

Referendum giustizia, "avviso di sfratto a Meloni": opposizione all'attacco dopo vittoria del No x.com