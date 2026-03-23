Referendum Meloni prende atto ma rilancia | ‘Rispettiamo il voto’ Conte esulta | ‘Avviso di sfratto’

Da ildifforme.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo Meloni parla di “occasione persa”, le opposizioni con Giuseppe Conte come portavoce di svolta politica: risultato unico, due letture opposte Il risultato è unico ma la lettura cambia completamente, lavittoria del No sul Sì è netta: con circa 7 punti percentuali di differenza lariforma proposta dall’esecutivo è stata bocciata dal popolo.Dopo l’esito del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, la presidente del ConsiglioGiorgia Meloniaffida ai social il commento ufficiale: tono istituzionale, qualche nota di rammarico e una promessa che suona ormai familiare. “La sovranità appartiene al popolo”, sottolinea, rivendicando che il governo ha mantenuto l’impegno di portare avanti la riforma della giustizia e poi rimettere la decisione ai cittadini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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