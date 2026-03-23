Referendum gaffe per Giuseppe Conte | accade l’impensabile al seggio

Giornata intensa ai seggi per il referendum sulla giustizia, tra affluenza significativa e attenzione mediatica sui principali protagonisti politici. Proprio durante le operazioni di voto, però, un piccolo imprevisto ha attirato l’attenzione, trasformandosi rapidamente in un caso virale sui social. Un episodio banale nei fatti, ma capace di generare reazioni e commenti in tempo reale. La gaffe di Giuseppe Conte al seggio di via Giulia. Protagonista dell’episodio è Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che si è recato a votare nel seggio di via Giulia, nel centro di Roma. Dopo aver salutato gli scrutatori e avviato le procedure, Conte si è reso conto di aver dimenticato la tessera elettorale nella giacca, rimasta fuori dall’area di voto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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