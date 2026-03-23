Il primo commento in casa Fratelli d’Italia dei risultati del Referendum sulla giustizia, prima del video social del presidente del partito e presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è affidato a Galeazzo Bignami, capogruppo dei deputati di Fdi. “C’erano degli indicatori che dicevano che il No prevalesse. Cosa non ha funzionato? Il No ha dato una connotazione politica, noi siamo rimasti sul merito della riforma. Se è stato un errore è un errore che rifarei”. Per sempre giovani. Questo No è una vittoria dei ragazzi che vogliono contare Chi vota Sì e chi vota No al referendum? Conterà molto anche l’istinto delle persone Referendum – Il gelo a destra dopo la sconfitta, Meloni: “Rispettiamo gli italiani”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Bignami (FdI): “Vittoria del No? Cercheremo di capire il perché di questo risultato”

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