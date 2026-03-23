Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 23 marzo

Da juventusnews24.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rudiger Juve, conferme dalla Germania: i bianconeri provano il colpo a zero! Le ultimissime Lewandowski Juve, il polacco resta un obiettivo di Comolli. Ma c’è una nuova opzione per l’attaccante. Gli aggiornamenti Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità.» Brambilla post Juventus Next Gen Gubbio: «Per noi la partita non è mai finita, questi ragazzi non mollano mai. Puczka ha voglia e testa giusta» Pagelle Juventus Next Gen Gubbio: Puczka da 9 gol in stagione, Guerra eterno, scossa Oboavwoduo dalla panchina. Licina. VOTI Juventus Next Gen Gubbio 2-2: pareggia Guerra al fotofinish! Bianconeri che non muoiono mai Canzi dopo il Genoa: «Abbiamo l’ansia, dobbiamo essere più lucide. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

rassegna stampa juve prime pagine quotidiani sportivi 8211 23 marzo
© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 23 marzo

Articoli correlati

Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 23 gennaioMaldini Juve, il Napoli valuta altri profili per le corsie d’attacco: i bianconeri potrebbero approfittarne.

Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 23 febbraioOpenda Juve, il belga sarà ceduto in estate? La dirigenza bianconera ha preso una decisione importante sul giocatore.

Rassegna Stampa 04022026 – Tutte le prime pagine di oggi TUTTONOTIZIE

Video Rassegna Stampa 04?02?2026 – Tutte le prime pagine di oggi ?? ? TUTTONOTIZIE

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rassegna stampa

Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 marzo: la rassegna stampa; La Juve inciampa. Milan, messaggio all'Inter - La rassegna stampa del 22 marzo 2026; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 marzo: la rassegna stampa; Juve, colpi a zero? Leao-Milan, addio possibile - La rassegna stampa del 17 marzo 2026.

rassegna stampa juve primeTra Restes e De Gea. Tuttosport in prima pagina: Juve, grana numero unoJuve, grana numero uno. Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sul mercato della Juventus. La priorità. tuttomercatoweb.com

rassegna stampa juve primeLa prima pagina di Tuttosport: Juve: Zirkzee con Vlahovic. Retegui e il Milan: contatto!La prima pagina proposta oggi da Tuttosport si concentra sulle strategie di mercato della Juventus, intenzionata a rinforzare l'attacco con il rinnovo. tuttomercatoweb.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.