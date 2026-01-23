Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 23 gennaio

Ecco la rassegna stampa della Juventus per oggi, venerdì 23 gennaio. Di seguito, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali, che riassumono le notizie più rilevanti riguardanti il club. Un’occhiata sintetica alle principali tematiche e sviluppi del giorno, per rimanere aggiornati sulle ultime novità Juventus.

Maldini Juve, il Napoli valuta altri profili per le corsie d’attacco: i bianconeri potrebbero approfittarne. Cosa sta succedendo Juve Primavera, ufficiale la cessione di Biggi al Pineto a titolo definitivo: il comunicato ufficiale del club bianconero Nico Gonzalez Juve, ecco quante presenze mancano per far scattare l’obbligo di riscatto. E i bianconeri guadagnerebbero questa cifra Rinnovo Maignan, accordo totale con il Milan: sistemato anche il nodo commissioni. Sfuma il sogno della Juventus En-Nesyri Juventus, i bianconeri lavorano su queste cifre: ecco quanto dovrebbe sborsare la società tra prestito e ingaggio Juventus Next Gen, colpo Teoman Gunduz dalla Triestina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 23 dicembreEcco la rassegna stampa della Juventus delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, martedì 23 dicembre.

En-Nesyri a un passo dal bianconero, La Stampa in prima pagina: Colpo JuveNella prima pagina sportiva dell'edizione odierna de La Stampa si parla del mercato della Juventus, alla ricerca di un attaccante da regalare a Spalletti. tuttomercatoweb.com

Blitz a Istanbul. Tuttosport in prima pagina sul mercato: En-Nesyri vede la JuveEn-Nesyri vede la Juve. Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sul mercato della Juventus. I bianconeri. tuttomercatoweb.com

