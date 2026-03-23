Poste vuole comprare Tim, Del Fante punta a una “piattaforma intelligente per l’Italia”. L'offerta è di 10,8 miliardi ma la Borsa resta fredda e gli analisti parlano di prezzo basso “L’acquisizione di Tim completa il nostro modello e ci consente di creare una piattaforma intelligente per l’Italia”. Con queste paroleMatteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, ha spiegato la mossa diPoste, che ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto e scambio da10,8 miliardiper rilevare TIM. Un’operazione ambiziosa, accolta però con freddezza dai mercati. In una giornata già segnata dalle tensioni geopolitiche legate alla guerra in Iran e dalle dichiarazioni altalenanti di Donald Trump,il titolo Poste ha perso oltre il 5%, anche per effetto dell’aumento di capitale necessario all’operazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Poste lancia l’assalto a Tim: ‘Creiamo la piattaforma intelligente per l’Italia’

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