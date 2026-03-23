Poste Italiane lancia Opas totalitaria su Telecom Offerta da 10,8 miliardi

Nuovo scossone nel panorama economico-finanziario italiano. Poste Italiane S.p.A. annuncia di aver assunto in data 22 marzo 2026 la decisione di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria volontaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF, avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Telecom Italia S.p.A. ammesse alla negoziazione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ivi incluse le azioni proprie detenute dall'Emittente e le azioni di TIM che potrebbero essere eventualmente emesse - entro la fine del periodo di adesione all'Offerta - nell'ambito dei piani di compensi in essere basati su strumenti finanziari L'articolo Poste Italiane lancia Opas totalitaria su Telecom. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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