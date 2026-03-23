Posta Fibreno Gita al lago con hashish al seguito Due giovani ventenni del sorano denunciati dai Carabinieri

Due giovani di circa vent'anni sono stati denunciati dai Carabinieri di Sora dopo un controllo nel territorio di Posta Fibreno. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato e sequestrato hashish in loro possesso, mentre stavano facendo una gita al lago. L'intervento si inserisce in un'azione più ampia di monitoraggio della zona volta a contrastare attività illecite.

POSTA FIBRENO – Continua incessante l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sora, finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti. L’operazione è scaturita a seguito di una verifica effettuata durante un posto di controllo nel Comune di Posta Fibreno. In particolare la pattuglia stava effettuando la perlustrazione nella zona del lago, e nello specifico un posto di controllo programmato per la presenza, nella giornata festiva, di numerosi avventori e turisti e finalizzato ad individuare eventuali malintenzionati proprio per garantire a tutti di poter fruire le bellezze del luogo. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Posta Fibreno. Gita al lago con hashish al seguito. Due giovani ventenni del sorano denunciati dai Carabinieri Articoli correlati Tentano (per 2 volte) la truffa del falso carabiniere, due giovani denunciati dai carabinieriIn trasferta sul Lago Maggiore per tentare la truffa (per due volte) del falso carabiniere. Contenuti utili per approfondire Posta Fibreno Discussioni sull' argomento Posta Fibreno, gita al lago con la droga. Due giovani denunciati per possesso di sostanze stupefacenti; Posta Fibreno. Gita al lago con la droga: due giovani denunciati; Gita al Lago con la Droga; In gita al lago con la… droga: due giovanissimi denunciati per detenzione di stupefacenti. A Posta Fibreno due giovani residenti nel sorano sono stati denunciati dai Carabinieri dopo un controllo effettuato nella zona del lago, durante un servizio predisposto in un’area particolarmente frequentata da turisti e visitatori. I militari hanno fermato l’auto su - facebook.com facebook