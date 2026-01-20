L’elogio della pazzia ovvero talvolta è opportuno rompere gli schemi

L’elogio della pazzia invita a riflettere sul valore di rompere gli schemi e uscire dai percorsi convenzionali. A volte, il disordine mentale si manifesta in comportamenti sorprendenti, come nel caso di figure pubbliche che cambiano atteggiamento in breve tempo. Un esempio può essere il modo in cui alcuni leader, come Trump, mostrano atteggiamenti contraddittori, sostenendo posizioni opposte in brevi intervalli.

Il disordine mentale può esprimersi in modi differenti. Uno di essi è il tipo di comportamento di Trump: sostenere la mattina quanto aveva avuto la spudoratezza di dileggiare la sera precedente. Vale anche se la successione degli eventi dovesse attuarsi nel sensl contrario. D’altra parte, soprattutto in tempi come quello che l’umanità ormai da tempo sta vivendo, non è raro che fatti di importanza e qualità non omogenee, quindi non paragonabili, si trovino a rivestire uno il ruolo dell’altro per quanto riguarda la capacità di bucare lo schermo o rendere tridimensionali i caratteri dei giornali. Nella Roma di Cicerone, si soleva dire che ” semel in anno licet insavire”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Sanremo Giovani 2025, intervista esclusiva a Senza Cri: “Ho sempre amato rompere gli schemi, vorrei aiutare gli altri a credere in se stessi. Il confronto tra Petit e Nicolò il più intenso”Senza Cri, giovane artista brindisino, conquista la finale di Sanremo Giovani 2025 con il brano Spiagge.

Leggi anche: De Luca lancia il tour Governo di liberazione: "Sicilia a un punto di svolta: occorre avere il coraggio di rompere gli schemi"

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Amleto²dal 13 al 18 gennaio 2026; Pippo Delbono e il suo Bobò al Rosebud di Reggio Emilia; Filippo Timi porta Amleto² al Teatro Ariosto: Shakespeare diventa un cabaret esistenziale; Elogio [Soluzione Cruciverba 4 lettere].

«Mi hanno chiamato pazzo; ma nessuno ancora ha potuto stabilire se la pazzia sia o non sia la più elevata forma d'intelligenza, se la maggior parte di ciò che è glorioso, se tutto ciò che è profondo non derivi da una malattia del pensiero, da umori esaltati della facebook