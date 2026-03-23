Parigi Emmanuel Grégoire è il nuovo sindaco | chi è il socialista

Da ildifforme.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emmanuel Grégoire ha vinto: è il nuovo sindaco di Parigi, vittoria per il socialista che mantiene la capitale francese a sinistra Mentre in Italia si pensa all‘esito del Referendum sulla giustizia, a Parigi si festeggia per l’arrivo del nuovo sindaco: il socialista che ha bloccato l’avanzata della destra,Emmanuel Grégoire. Era il meno quotato tra i candidati, per anni è rimasto un passo indietro e forse proprio questa sua discrezione lo ha portato alla vittoria e a diventaresindaco di Parigi a 48 anni. Emmanuel Grégoire ha battuto la candidata della destra Rachida Dati, mantenendo la città orientata a sinistra. In realtà l’elezione diEmmanuel Grégoirenon è del tutto una sorpresa, dato che il protagonista vanta una lunga preparazione che dura anni e che segna anche il grande impegno che c’è stato all’interno del socialismo parigino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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