Eletto a Parigi il sindaco socialista Emmanuel Gregoire la festa con l' uscente Anne Hidalgo – Il video

(Agenzia Vista) Parigi, 22 marzo 2026 Emmanuel Grégoire è stato eletto sindaco di Parigi, succedendo ad Anne Hidalgo. In un video diffuso sui social, Grégoire viene ripreso mentre festeggia la vittoria insieme alla sindaca uscente. Courtesy: Anne Hidalgo Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Referendum sulla Giustizia, affluenza alta: oltre il 45% alle 23. Si vota anche domani, il precedente: com’era andata Salvini saluta la vedova di Bossi, scatta la contestazione: «Traditore, è il bacio di Giuda». Lui tira dritto: «Con te tutto è iniziato, mai mulà!» – Il video Giorgia Meloni dimezza lo smart working, Giorgetti no. A palazzo Chigi sono pronti allo scontro: la minaccia dei pendolari Caso Delmastro, i dubbi sul ruolo di sottosegretario alla Giustizia. 🔗 Leggi su Open.online

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Tutto quello che riguarda Emmanuel Gregoire

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