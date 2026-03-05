Invasioni di cuccioli | si cercano mamme e papà in prestito

Il rifugio per animali di Monza ha avviato una campagna per trovare persone disposte a ospitare temporaneamente gattini orfani o bisognosi di cure. L’obiettivo è coinvolgere mamme e papà adottivi che possano occuparsi di uno o più cuccioli fino a quando non saranno pronti per una nuova casa. La richiesta si rivolge a chi può offrire affetto e attenzione a questi piccoli in difficoltà.

Enpa è alla ricerca di volontari per la cura dei gattini. Ogni costo per cure e cibo sarà a carico dell'associazione L'Enpa di Monza cerca papà e mamme in prestito, per accudire uno o più gattini bisognosi. “Con l’arrivo della bella stagione - spiegano da Enpa - ci prepariamo ad accogliere tanti piccoli gattini. Molti sono orfani e alcuni hanno solo pochi giorni di vita. Sono cuccioli provenienti da situazioni difficili, che necessitano di cure costanti, attenzioni speciali e tanto amore”. Ed è proprio in tal senso che anche quest’anno Enpa è alla ricerca di mamme e papà “in prestito” disposti ad accogliere temporaneamente in casa i cuccioli, fino al momento della vaccinazione e dell’adozione definitiva. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

