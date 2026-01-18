Inter arriva l' Arsenal | non è imbattibile ma resta la più forte d' Europa
L'Inter si prepara ad affrontare l'Arsenal, leader in Premier e in Champions League. I Gunners, pur non essendo imbattibili, si distinguono per una difesa solida, un attacco prolifico e una rosa equilibrata. La sfida a Milano si preannuncia intensa, offrendo ai nerazzurri l’opportunità di testare la propria forza contro una delle squadre più competitive d’Europa.
Attenta, Inter: martedì a San Siro arriva una delle squadre più forti d’Europa, se non la più forte. Sì, l’Arsenal merita questo titolo nel 2025-26. Non sarà più imbattibile, come pareva fino a inizio dicembre. Avrà pure perso, andando in bianco a Nottingham col Forest, la possibilità di mandare il Manchester City a -9 e chiudere in anticipo la Premier League. I Gunners però restano una squadra con opzioni illimitate che nel Continente non ha probabilmente nessuno, una ormai abituata a stare in alto, a giocare per vincere. Riesce a farlo quasi sempre (8 volte nelle ultime 11 partite), in tanti modi diversi, con tanti giocatori diversi capaci di fare la differenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
