Inter arriva l' Arsenal | non è imbattibile ma resta la più forte d' Europa

L'Inter si prepara ad affrontare l'Arsenal, leader in Premier e in Champions League. I Gunners, pur non essendo imbattibili, si distinguono per una difesa solida, un attacco prolifico e una rosa equilibrata. La sfida a Milano si preannuncia intensa, offrendo ai nerazzurri l’opportunità di testare la propria forza contro una delle squadre più competitive d’Europa.

