Oroscopo settimana 23-29 marzo 2026 | classifica della rinascita per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci

La settimana 23-29 marzo 2026 è iniziata e il clima ora cambia prospettiva: non si tratta più di immaginare cosa potrebbe succedere, ma di capire come gestire bene i prossimi giorni. Alcune intenzioni emerse nel weekend chiedono una verifica concreta nella routine, tra impegni reali, tempi da riorganizzare e risposte da dare senza continuare a rimandare. Il passaggio utile di questa fase è semplice: fare meno, ma farlo meglio. In molti casi non serve stravolgere tutto, bensì correggere un’abitudine, alleggerire una richiesta, chiudere un punto aperto che occupa spazio mentale da troppo tempo. Già tra martedì e giovedì potresti percepire un effetto più chiaro e stabile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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OROSCOPO DELLA SETTIMANA 16-22/03/2026 segno per segno (per tutti i segni zodiacali)

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