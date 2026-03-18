La settimana dal 23 al 29 marzo 2026 vede l’uscita di una classifica dedicata alla rinascita per dodici segni zodiacali. Ogni segno riceve una posizione che riflette il momento di rinnovamento individuale, secondo l’analisi del settore. La lista tiene conto dei movimenti planetari e delle influenze astrali che interessano i vari segni in questo periodo.

La settimana dal 23 al 29 marzo 2026 si apre con una sensazione chiara: qualcosa dentro di noi chiede spazio. Dopo l’Equinozio, la natura riparte senza fretta, e anche tu potresti percepire il bisogno di fare un piccolo “spring cleaning” emotivo. Non si tratta di rivoluzioni, ma di scelte quotidiane più leggere: dire un no, chiudere una conversazione sospesa, riprendere un ritmo più naturale. È una settimana di rinascita concreta: meno rumore, più presenza. Alcuni segni entrano in una fase di maggiore equilibrio, altri stanno ancora osservando e riordinando. Il punto non è correre, ma capire dove vale davvero la pena investire energia. A... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo prossima settimana 23-29 marzo 2026: classifica della rinascita per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

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La classifica dei segni zodiacali della prossima settimana è stata pubblicata sulla pagina Instagram del famoso astrologo Simone Modica - facebook.com facebook