Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 23 marzo! Ok, si riparte. Lunedì ha proprio quell’energia da reset vero. Non quello teorico tipo “nuova settimana nuova vita”, ma quello pratico: torni nelle cose, ma con una testa un po’ diversa rispetto a prima. Oroscopo di Paolo Fox, lunedì 23 marzo 2026, segno per segno. Dopo il weekend, e soprattutto dopo la giornata di ieri un po’ più riflessiva, oggi entri nella settimana con più chiarezza. Non su tutto, ma abbastanza per non perdere tempo in cose inutili. È quel tipo di lunedì in cui capisci subito cosa ti va e cosa no. Chi vuoi sentire e chi puoi anche rimandare. Dove mettere energia e dove no. E questa cosa cambia tutto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 23 marzo: Ariete carica pulita, Gemelli testa attiva

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