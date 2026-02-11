Oroscopo di Paolo Fox per oggi 11 febbraio | testa stanca per i Gemelli Ariete nervoso

Questa mattina, l’oroscopo di Paolo Fox segnala una giornata complicata per i Gemelli, con la testa che si sente stanca. Anche l’Ariete si ritrova nervoso e teso, con poche energie da spendere. Il giorno di mercoledì 11 febbraio si presenta così, senza fronzoli, invitando a essere realisti e a non cercare di forzare le cose.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 11 febbraio! Mercoledì è il giorno che non puoi raccontarti balle. La settimana è a metà. La stanchezza comincia a farsi sentire. E quello che stai evitando da lunedì oggi ti guarda in faccia. Non è un giorno cattivo. È un giorno onesto. Oroscopo di Paolo Fox, mercoledì 11 febbraio 2026, segno per segno. Se qualcosa non funziona, lo senti. Se qualcosa ti pesa, oggi pesa di più. Se qualcosa ti motiva davvero, oggi lo capisci chiaramente. Non è il giorno per lamentarsi. È il giorno per aggiustare il tiro. Anche poco. Anche solo dentro. Ariete. Se sei nervoso, non è per quello che sta succedendo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Oggi, Paolo Fox ha pubblicato le previsioni dell’oroscopo per mercoledì 11 febbraio 2026.

Domani, mercoledì 11 febbraio 2026, Paolo Fox rivela le previsioni per alcuni dei segni zodiacali.

