Ada Alberti torna su Mattino 5 con l’Oroscopo della settimana, offrendo previsioni dettagliate dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026. In questo appuntamento, vengono analizzati i segni zodiacali per aiutare a comprendere le tendenze principali dei prossimi giorni. Un’analisi sobria e precisa, pensata per chi desidera orientarsi con chiarezza tra le influenze astrali della settimana.

Ada Alberti è tornata anche oggi, lunedì 28 dicembre 2025 nel programma televisivo Mattino 5 con l’ Oroscopo settimanale. La famosa astrologa, ospite nel programma del mattino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha condiviso le previsioni delle stelle con i telespettatori. Cosa succederà ai nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Cancro? Novità in arrivo per tutti i dodici segni dello zodiaco! Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo per i dodici segni dello zodiaco. A seguire dettaglio le previsioni delle stelle da lunedì 29 dicembre 2025 a venerdì 2 gennaio 2026. Ecco cosa dicono le stelle questa settimana nel video di Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ada Alberti, Oroscopo della settimana a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026 | Video Mediaset

Leggi anche: Ada Alberti, Oroscopo della settimana a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 1 al 5 dicembre 2025 | Video Mediaset

Leggi anche: Ada Alberti, Oroscopo della settimana a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 15 al 19 dicembre 2025 | Video Mediaset

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ada Alberti, Oroscopo settimanale a Mattino 5: previsioni segno per segno dal 22 al 26 dicembre 2025 | Vide...; Oroscopo 2026 Ada Alberti, previsioni su amore e lavoro/ Capricorno in risalto, futuro ricco per i Bilancia; Ada Alberti Oroscopo settimanale a Mattino 5 | previsioni segno per segno dal 22 al 26 dicembre 2025 | Video Mediaset; Oroscopo settimanale Ada Alberti, 24-30 dicembre 2025/ Toro annaspa, Gemelli rinascono.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni 18-24 dicembre 2025/ Ariete nervoso, Toro scatenato - ARIETE: c’è un po’ di nervosismo diffuso forse dovuto alla stanchezza ed è normale, nei prossimi giorni rifiorirete. ilsussidiario.net