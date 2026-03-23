È stata perfezionata la cessione del 100 per cento del capitale di Gedi ad Antenna Group. Al gruppo greco, di proprietà di K Group di Theodore Kyriakou, sarà ceduto l'intero gruppo editoriale fino ad ora rimasto nelle mani di Exor: vale a dire il quotidiano la Repubblica, i brand radiofonici Radio Deejay, Radio Capital, m2o, insieme a HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la concessionaria pubblicitaria Manzoni. "Con l'acquisizione di Gedi, Antenna rafforzerà una realtà indipendente di primo piano nel settore dell'informazione e dell'intrattenimento con base in Italia, con una solida presenza a livello internazionale e un appeal globale", ha affermato K Group in una nota. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Ora è ufficiale: Gedi passa a Kyriakou. D'Asero sarà l'ad. Orfeo resta direttore di Rep

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