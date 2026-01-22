torino operaio di 25 anni muore incastrato in un macchinario per sminuzzare il fieno

Un giovane operaio di 25 anni è deceduto a Brusasco, nel Torinese, dopo essere rimasto incastrato in un macchinario per sminuzzare il fieno. L'incidente si è verificato in un'azienda agricola della zona. Si tratta della seconda vittima sul lavoro nel 2026 nel territorio torinese, evidenziando l'importanza di rispettare le norme di sicurezza in ambito lavorativo.

Un operaio di 25 anni, Andrea Cricca, è morto nella serata di mercoledì 21 gennaio in un'azienda agricola di Brusasco, nel Torinese, a seguito di un incidente sul lavoro. L'uomo, residente a Monteu da Po, è morto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. Sono stati i colleghi a trovarlo ormai senza vita. Il personale del 118 di Azienda Zero è poi intervenuto per soccorrere la madre del 25enne colta da un malore. Spetterà ai carabinieri della compagnia di Chivasso e agli ispettori dello Spresal dell'Asl To4 ricostruire la dinamica e dell'incidente. E' la seconda vittima sul lavoro del 2026 nel Torinese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Un giovane operaio di 25 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario presso un'azienda agricola di Brusasco.

