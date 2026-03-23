Il Nothing Phone (4a) è giunto sul mercato con una proposta che non punta alla rivoluzione, ma all’affinamento di un modello già collaudato. Il dispositivo si distingue per un design distintivo e un’esperienza software curata, priva delle pubblicità invasive tipiche dei concorrenti asiatici. Al momento della pubblicazione, il terminale è reperibile online presso Euronics al prezzo di 369 euro, mentre altri canali di vendita lo propongono a 409 e 430 euro rispettivamente. L’azienda britannica ha convinto con questo modello medio gamma, offrendo un software pulito privo di bloatware. La maggior parte delle funzioni proprietarie non è preinstallata in modo permanente, ma scaricabile come extra secondo le esigenze dell’utente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nothing Phone (4a): software pulito, ma fotocamera e chip

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