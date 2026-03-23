Con 50.128 sezioni scrutinate su un totale di 61.533, i voti contrari sono al 54 per cento, mentre i sì si fermano al 46 per cento, otto punti percentuali al di sotto. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero dell’interno attraverso la piattaforma Eligendo. La segretaria del Partito democratico (all’opposizione e contrario alla riforma) Elly Schlein ha convocato una conferenza stampa per commentare i risultati elettorali alle 17.30 nella sede del suo partito, mentre la Cgil ha chiesto ai comitati per il no di ritrovarsi a piazza Barberini a Roma alle 18 per festeggiare il risultato. La presidente del consiglio italiana Giorgia Meloni ha riconosciuto la sconfitta del referendum sulla riforma che aveva promosso, confermando di non avere alcuna intenzione di dimettersi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Nel referendum sulla magistratura si annuncia la vittoria del no

Articoli correlati

Referendum sulla magistratura, gazebo del Sì a Lecco: Azione, Sì Separa e Asino di Buridano spiegano le ragioni del votoIn vista del referendum confermativo del 22 e 23 marzo, il comitato Sì Separa di Lecco, Azione Lecco e l'associazione L'Asino di Buridano organizzano...

Leggi anche: Referendum: Castelli, 'senza vittoria Sì popolo e Parlamento ostaggio di magistratura'

Il REFERENDUM sulla GIUSTIZIA spiegato con la STORIA

Contenuti utili per approfondire Nel referendum sulla magistratura si...

Temi più discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Cosa succede se al referendum sulla giustizia vince il Sì; Referendum sulla giustizia: quando si vota, cosa dice il quesito; Referendum giustizia su separazione carriere, perché votare sì o no: cosa dicono i politici.

Ha vinto il Sì al Referendum Giustizia 2026 | Cosa succede: carriere magistrati separate, Alta Corte, due CSMReferendum Giustizia 2026, cosa succede se vince il Sì nei risultati: le conseguenze della riforma Nordio, cosa prevede e come cambia il CSM ... ilsussidiario.net

Chiusi i seggi, via alla conta per il referendum. Il no sarebbe in vantaggioIl 22 e 23 marzo gli italiani sono chiamati a confermare (o respingere) una legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento che modifica diversi articoli della Costituzione. Il tema è molto ... today.it

Referendum Giustizia 2026, vantaggio per il sì o per il no Cosa dicono i primi exit poll facebook

REFERENDUM | Conte: 'Ce l'abbiamo fatta, viva la Costituzione'. Renzi: 'Una sconfitta sonora del governo'. Bachelet: 'Vittoria come quella della lotta partigiana'. Malan: 'Nulla da rimproverarci, la riforma era nel programma' #ANSA x.com