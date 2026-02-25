Referendum | Castelli ' senza vittoria Sì popolo e Parlamento ostaggio di magistratura'

Da iltempo.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
referendum castelli senza vittoria s236 popolo e parlamento ostaggio di magistratura
© Iltempo.it - Referendum: Castelli, 'senza vittoria Sì popolo e Parlamento ostaggio di magistratura'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il referendum di marzo sulla giustizia dirà in quale Italia vivremo per i prossimi decenni. È fondamentale che vinca il Sì, perchè in caso contrario il popolo e il Parlamento saranno ostaggio di una magistratura che non risponde a nessuno. Che vuole comandare. Questa è la vera partita". Lo afferma l'ex ministro della Giustizia, Roberto Castelli. "Ricordiamoci -aggiunge- che non c'è quorum. Se andiamo in tre vince chi prende 2 voti. Se per caso vincesse il No, c'è in ballo il futuro di questo Paese. Ricordo che ben 8 governatori di Regione sono stati costretti alle dimissioni, con carriera politica e vita personale rovinate, per poi uscire dai processi completamente assolti. I magistrati vogliono comandare e noi dobbiamo assolutamente impedirlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche:
Ad Atreju il confronto tra Nordio e Silvia Albano di Magistratura democratica. E Delmastro fa il pronostico: “Al referendum vittoria netta del Sì”
Referendum: Serracchiani, 'senza magistratura indipendente caso Rogoredo nascosto'

Referendum giustizia, penalisti in piazza per il Sì con Francesca Scopelliti, compagna di Tortora

Video Referendum giustizia, penalisti in piazza per il Sì con Francesca Scopelliti, compagna di Tortora