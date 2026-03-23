Muffa in casa | rischi per bambini e neonati e cosa fare subito

Ci sono problemi, come quello della muffa in casa, che diventano ancora più urgenti e preoccupanti quando nell’abitazione coinvolta ci sono bambini e neonati. Un problema comune, ma non per questo meno importante da affrontare. Questo soprattutto perché i primi anni di vita, come riportato in questo studio pubblicato su PubMed, sono il periodo nel quale l’apparato respiratorio si sta ancora sviluppando ed è particolarmente vulnerabile agli agenti ambientali. Perché i bambini piccoli sono più a rischio. Il sistema respiratorio di un neonato, come spiegato in questo studio, non è semplicemente una versione in miniatura di quello adulto. Le vie... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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