È morto a 43 anni Leonid Radvinsky, imprenditore ucraino-americano e proprietario di OnlyFans. La notizia è stata comunicata dalla stessa società, che ha confermato la scomparsa avvenuta dopo una lunga battaglia contro il cancro. “Siamo profondamente rattristati nell’annunciare la morte di Leo Radvinsky. Leo è deceduto serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro” si legge in un comunicato della piattaforma. “La sua famiglia ha richiesto rispetto della privacy in questo momento difficile”. Radvinsky era diventato il principale azionista e direttore della piattaforma nel 2018, quando aveva acquisito Fenix International Limited, la società madre di OnlyFans. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto Leonid Radvinsky, il proprietario di OnlyFans aveva 43 anni

Articoli correlati

Leonid Radvinsky, il proprietario di OnlyFans è morto a 43 anni. «Si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro»«Siamo profondamente rattristati nell'annunciare la scomparsa di Leonid Radvinsky», ha dichiarato un portavoce.

È morto a soli 43 anni Leonid Radvinsky, il fondatore di OnlyFansÈ morto a soli 43 anni Leonid Radvinsky, fondatore di OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un...

Leonid Radvinsky, il proprietario di OnlyFans è morto a 43 anni

Contenuti utili per approfondire Morto Leonid Radvinsky

Leonid Radvinsky, morto a 43 anni per un tumore il fondatore di OnlyFans. Aveva un patrimonio di 7,8 miliardi di dollariÈ morto a 43 anni Leonid Radvinsky, fondatore di OnlyFans, uno dei servizi digitali più discussi e redditizi degli ultimi anni. Imprenditore riservato e lontano dai ... ilgazzettino.it

Leonid Radvinsky, il proprietario di OnlyFans è morto a 43 anni. «Si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro»«Siamo profondamente rattristati nell'annunciare la scomparsa di Leonid Radvinsky», ha dichiarato un portavoce. L'imprenditore ucraino-americano, proprietario di ... ilmattino.it