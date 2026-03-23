Pellegatti | Allegri è stato chiaro Vanno bene i giocatori di prospettiva ma …

Da pianetamilan.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Allegri fidatevi il prossimo anno cercherà qualcosa in più. Serviva la noia in questa stagione per arrivare a 63 punti. Il prossimo anno cercheremo di passare a qualcosa di più brillante sempre se regalino i giocatori giusti a Massimiliano Allegri". Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del calciomercato del Milan e del vertice tra società e Allegri andato in scena qualche giorno fa. Ecco il suo parere su 'YouTube'. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, il 4-3-3 è il futuro per Allegri? Ecco quali mosse e colpi servirebbero>>> "Allegri immagino sia stato chiaro. Vanno bene i giocatori di prospettiva, ma devono essere uniti ad altri 3-4 giocatori forti di caratura internazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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