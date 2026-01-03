Calciomercato Milan Chukwueze verso la conferma al Fulham | le ultime dall’Inghilterra

Secondo fonti inglesi, il Fulham sarebbe vicino a confermare l'acquisto definitivo di Samuel Chukwueze dal Milan, dopo il prestito. Il 'Daily Mail' riporta che l'intenzione della società londinese è di procedere con l'acquisto già nel mercato di gennaio. Restano da definire i dettagli dell'operazione, che potrebbe segnare un importante cambio di passo per il calciomercato dei rossoneri.

Secondo quanto scritto dal 'Daily Mail', il Fulham sembra orientato a voler trasformare il prestito di Samuel Chukwueze dal Milan in un acquisto a titolo definitivo già nel mese di gennaio.

Milan, Chukwueze bene anche in coppa d'Africa: summit programmato con gli agenti - Momento d'oro per Chukwueze: l'esterno classe 1999 si sta mettendo in luce anche in coppa d'Africa con la sua Nigeria con ottime prestazioni e un assist decisivo. msn.com

Milan, da Chukwueze a Jimenez passando per Bennacer: come stanno andando i prestiti e quanto possono incassare i rossoneri - Ecco gli scenari legati ai giocatori in prestito del club rossonero: Jimenez e Chukwueze in evidenza in Premier League e gli altri? msn.com

#Calciomercato #Milan, #Nkunku rimane un caso. In difesa #Tare cerca l'occasione giusta #SempreMilan x.com

#Calciomercato, #Nkunku vuole il #Milan, ma i rossoneri possono vacillare. Rispunta #Mateta #SempreMilan - facebook.com facebook

