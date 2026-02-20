Milan-Como | pareggio amaro ma che statistiche! Da Leao e Jashari tutti i numeri

Il match tra Milan e Como si è concluso con un pareggio che lascia l'amaro in bocca ai tifosi rossoneri. La partita ha visto protagonisti Leao e Jashari, che hanno messo in mostra numeri impressionanti. Nonostante il risultato, le statistiche dimostrano che i nerazzurri hanno dominato in molte fasi del gioco. La squadra di Allegri deve ora concentrarsi sui prossimi incontri per migliorare le prestazioni. La sfida di domenica prossima si avvicina.

Un pareggio che lascia molto amaro in bocca ai rossoneri di Massimiliano Allegri. Il Milan, a San Siro, non va oltre l'1-1: a segno Nico Paz e Rafael Leao. Nonostante il pareggio non abbia regalato i 3 punti tanto desiderati dal mondo rossonero, sono molte le statistiche positive perse dopo il match. Ecco, di seguito, i numeri: (Fonte acmilan.com) - Un pareggio amaro per il Milan, che non riesce a superare il Como a San Siro. Dopo il vantaggio ospite firmato da Nico Paz al 32', i rossoneri hanno trovato il pari grazie a Rafael Leão al 64', su assist di Ardon Jashari. Nonostante il risultato, il Milan mantiene la seconda posizione in classifica.