A Folgaria, il progetto Beyond Human Potential raggiunge un traguardo storico: 100 metri in autonomia sugli sci A Folgaria è successo qualcosa che fino ad oggi non era mai accaduto: Michel Roccati, atleta paraplegico con lesione midollare completa, è riuscito a sciare in posizione eretta in autonomia per 100 metri, diventando il primo uomo al mondo a raggiungere questo risultato. Il traguardo è stato raggiunto questa mattina sulle piste dell’ Alpe Cimbra, durante l’ultimo test in pista del progetto Beyond Human Potential, iniziativa che punta ad andare oltre i limiti considerati finora invalicabili nello sport e nella ricerca applicata alla disabilità. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Michel Roccati è il primo uomo al mondo con lesione midollare completa a sciare in posizione eretta

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Michel Roccati fa la storia: primo al mondo a sciare in piedi con lesione midollare completa

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