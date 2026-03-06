Dopo una lesione midollare, molte persone si chiedono se potranno tornare a camminare. Questa è la domanda che i giovani rivolgono spesso ai medici al loro primo ingresso in un’unità spinale. La possibilità di riabilitazione e di praticare sport paralimpico rappresentano tappe importanti nel percorso di recupero e reinserimento. La strada verso una nuova normalità si costruisce anche attraverso queste aspettative e sfide.

Felzani, San Raffaele Sulmona: "In riabilitazione non recuperiamo solo ciò che è stato perso. Scopriamo cosa una persona può ancora diventare" La prima domanda arriva quasi sempre subito. “Dottore, tornerò a camminare?” È la domanda che molti giovani rivolgono ai medici quando entrano per la prima volta in un’unità spinale dopo una lesione midollare. La fanno con la voce incerta di chi ha visto la propria vita fermarsi all’improvviso. La seconda domanda arriva molto più tardi. Ed è quella che cambia tutto. “Dottore, potrò tornare a fare sport?” “È in quel momento preciso che la riabilitazione smette di essere soltanto il tentativo di recuperare ciò che è stato perduto e diventa qualcosa di diverso”, spiega il dottor Giorgio Felzani, Direttore dell’Unità Spinale del San Raffaele di Sulmona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dalla riabilitazione allo sport paralimpico: così nasce un atleta dopo una lesione midollare

Leggi anche: Dalla riabilitazione allo sport paralimpico: così nasce un atleta dopo una lesione midollare

Sport, prevenzione e riabilitazione. Nasce un polo all’avanguardia. Dalla Regione 4 milioni di euroRobot ed esoscheletri per permettere a chi ha subito gravi lesioni di ricominciare a muoversi e praticare sport.

Tutto quello che riguarda Dalla riabilitazione allo sport....

Temi più discussi: Nasce a Milano la Rete Regionale per la Medicina dello Sport; In Lombardia nasce la Rete regionale sperimentale di medicina e patologia dello sport; Fisioterapia sportiva: i segreti del recupero degli atleti d’élite; A Elisir la frattura della spalla.

Dalla riabilitazione allo sport paralimpico: così nasce un atleta dopo una lesione midollareIl dottor Giorgio Felzani, Direttore dell’Unità Spinale del San Raffaele di Sulmona: In riabilitazione non recuperiamo solo ciò che è stato perso. Scopriamo cosa una persona può ancora diventare ... corrieredellosport.it

Sport, prevenzione e riabilitazione. Nasce un polo all’avanguardia. Dalla Regione 4 milioni di euroRobot ed esoscheletri per permettere a chi ha subito gravi lesioni di ricominciare a muoversi e praticare sport. Ma anche per rendere l’attività fisica accessibile a tutti, prevenire malattie e ... ilgiorno.it

Potenziamento del servizio di riabilitazione a #Lucera, rafforzata l’integrazione tra ospedale e territorio x.com

Celebriamo la #GiornataEuropeaDellaLogopedia con i nostri professionisti della riabilitazione della UOSD Assistenza Riabilitativa in azione. Le logopediste della #ASLRoma1 lavorano quotidianamente sulla prevenzione, valutazione e riabilitazione dei d - facebook.com facebook