Meteo in Piemonte in arrivo un fronte freddo con forti venti da nord

Inizio settimana stabile e mite, con punte fino a 20°C in pianura. Ma da mercoledì 25 sera una massa d'aria artica porterà un brusco peggioramento: venti forti, neve in quota e temperature in picchiata. Ecco le previsioni città per città. I prossimi giorni in Piemonte si apriranno con tempo stabile e soleggiato. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo tra martedì e mercoledì 25 marzo i 18-20°C in pianura. Un clima insolito per il periodo, destinato però a durare poco. Nel pomeriggio-sera di mercoledì un fronte freddo di origine artica raggiungerà la regione, provocando un rapido e netto peggioramento. In poche ore si passerà da condizioni miti a un clima tipicamente invernale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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