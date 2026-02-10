Sardegna allerta meteo | forti venti e mareggiate in arrivo da mercoledì Giovedì situazione critica

La Sardegna si prepara a una fase difficile. Da mercoledì arrivano forti venti e mareggiate che dureranno fino a giovedì, creando situazioni critiche soprattutto lungo le coste. La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, e le autorità invitano la popolazione a fare attenzione. Le onde alte e i venti intensi potrebbero causare disagi e problemi alle strutture, spingendo molti a mettere in sicurezza le proprie case e a evitare spostamenti non necessari.

