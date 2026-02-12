UBS | 3000 posti tagliati in Svizzera investimenti sull’AI e nuovo hub tecnologico in India

UBS ha annunciato il taglio di 3.000 posti di lavoro in Svizzera, mentre investe in tecnologie e intelligenza artificiale. L’istituto punta a rafforzare la presenza in India con un nuovo centro tecnologico, lasciando dietro di sé tagli e ristrutturazioni nel suo paese d’origine.

UBS ridisegna il futuro: tagli in Svizzera, investimenti in India e la sfida dell’intelligenza artificiale. UBS sta operando una profonda trasformazione del suo assetto, con la soppressione di fino a 3.000 posti di lavoro in Svizzera e l’apertura di un nuovo centro tecnologico in India, a Hyderabad. Questa riorganizzazione, annunciata il 12 febbraio 2026, è una conseguenza diretta dell’integrazione con Credit Suisse, acquisita nel 2023, e della crescente importanza dell’intelligenza artificiale nel settore finanziario. L’eredità di Credit Suisse e la razionalizzazione delle risorse. L’acquisizione di Credit Suisse, resa necessaria da una crisi finanziaria e sostenuta da interventi statali, ha imposto a UBS una radicale revisione della sua struttura operativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su UBS Svizzera

Elon Musk annuncia una grande mossa nel mondo tech.

Un distretto di Shenzhen ha raggiunto un risultato sorprendente: nel 2023 il suo prodotto interno lordo ha superato i 1 miliardo di dollari.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

RSI Info. . Il sovraffollamento delle carceri è un problema in Svizzera. Secondo i dati del Monitoraggio della privazione della libertà, a dicembre quasi metà dei penitenziari erano occupati oltre il 90%. Negli istituti penitenziari ticinesi non ci sono più posti a disp - facebook.com facebook