Mediobanca fusione con Mps e delisting | perché è un matrimonio pieno di mugugni
Mediobanca ha deciso di fondersi con Mps e di cancellare le sue azioni dal mercato, suscitando malumori tra alcuni investitori. La notizia ha portato preoccupazioni tra gli azionisti di Mps, che temono una perdita di controllo e un cambiamento di strategia. La fusione, volta a rafforzare le due banche, ha incontrato resistenze da parte di chi vede nel nuovo assetto rischi per la stabilità futura.
Ci sono fusioni che sembrano matrimoni dinastici e altre dove invece i parenti della sposa mugugnano sottotraccia perché lo standing dello sposo delude le loro aspettative. Quella tra Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca appartiene alla seconda categoria. Il consiglio di amministrazione di Rocca Salimbeni ha deliberato all’unanimità la fusione e dunque il delisting di Piazzetta Cuccia. Fine di un’epoca: Mediobanca esce dalla Borsa dove stava ininterrottamente dal 1956, quando il termine salotto denotava senza incertezza semantica la crème dei capitalisti senza capitali (copyright Enrico Cuccia ) e non un talk show televisivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
