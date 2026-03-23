Marche tutti i risultati del referendum sulla giustizia | No al 54% Sì al 46% a due terzi delle sezioni Diretta

Ancona, 23 marzo 2026 – Il No avanti al 54%, il Sì al 46%. Questo il dato a due terzi dei seggi scrutinati sui 1.570 nelle Marche. Ai primissimi instant poll ed exit poll la forchetta era meno ampia (Si al 47-51% e No al 49-53%, sia per Swg, Rai e Mediaset) appena le urne si sono chiuse alle 15, d opo un giorno e mezzo di operazioni di voto per il referendum confermativo della legge costituzionale su Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. L’affluenza si conferma alta: 63,75% a livello regionale. Più alta quindi rispetto a quella nazionale che si attesterebbe sul 59%. I 1570 seggi sono stati allestiti in tutta la regione per consentire agli elettori marchigiani (in tutto erano 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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