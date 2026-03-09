Mani Ricci l’ex arbitro Bergonzi non ha dubbi | Era rigore guardate il braccio! Ma c’è una cosa che per me è inaccettabile

L’ex arbitro Mauro Bergonzi ha commentato gli episodi più discussi del finale di Milan-Inter durante la Domenica Sportiva. Ha analizzato alcune decisioni prese sul campo, focalizzandosi in particolare su un episodio ritenuto rigore, evidenziando il movimento del braccio. Bergonzi ha anche sottolineato un elemento che considera inaccettabile, senza entrare in giudizi personali o deduzioni.

