Milano – "Ora possiamo cominciare a respirare", dice un magistrato, sorridendo con soddisfazione e uscendo dalla sala affollata della sezione milanese dell'Anm, riferendosi al caldo e all'aria consumata dentro quella stanza, al primo piano del Palazzo di Giustizia, piena di giudici e pm che stanno seguendo l'esito del voto referendario, ma anche chiaramente al risultato del referendum che si sta mano a mano consolidando con la vittoria del No. Facce sorridenti, abbracci e anche lacrime di gioia tra i magistrati milanesi per quella riforma Nordio bocciata dal voto popolare. In mattinata, nei corridoi del Palazzo di Giustizia a Milano si respirava un'aria di attesa, ma anche di timore per un esito che restava incerto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Magistrati in festa a Palazzo di Giustizia: “Ora possiamo ricominciare a respirare”. E qualcuno piange

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