Referendum Ocf | Inammissibile la propaganda dei magistrati nelle aule del palazzo di giustizia

L’Organismo congressuale forense ha dichiarato inammissibile la propaganda referendaria all’interno del palazzo di giustizia, sostenendo la richiesta del consiglio dell’ordine degli avvocati di Reggio Calabria di rimuovere i cartelloni del Comitato del no dell’Associazione nazionale magistrati. La posizione si riferisce alla presenza di materiali propagandistici all’interno dell’edificio giudiziario, che sono stati giudicati inappropriati dall’organismo forense.

L'Organismo congressuale forense aderisce con fermezza alla richiesta del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Reggio Calabria per la rimozione dei cartelloni propagandistici L'esposizione dei cartelloni nel Palazzo di Giustizia inevitabilmente dà al cittadino l'idea di una commistione tra la amministrazione della giustizia e le battaglie politiche. In più, si attua una vera e propria strumentalizzazione di luoghi istituzionali, fornendo la percezione distorta che solo le ragioni di una delle parti appartengono al mondo della giustizia e ai luoghi che la rappresentano. E ciò non è ammissibile proprio per la natura di quei luoghi e per la terzietà dalla politica che li deve connotare.

